Berne/Bienne

Une épidémie de vols dans les paniers des vélos

La police bernoise constate un nombre élevé de dénonciations depuis le mois d’avril. Un auteur a été pris sur le fait.

Les cyclistes, choyés par les autorités depuis le début de la pandémie avec des kilomètres de nouvelles pistes cyclables, n’ont pas pour autant toujours la vie simple. Depuis le début du mois d’avril, plus de 70 cas de vol ou de tentatives de vols dans des paniers à vélos ont été recensés. Les faits se concentrent principalement dans les centres-ville de Berne et de Bienne.

D’après les informations de la police, les auteurs sont pour la plupart à pied ou à vélo, et dépassent à pleine allure leurs victimes, emportant les effets personnels des cyclistes sur leur passage. Au delà de l’évidence du délit de vol, les forces de l’ordre s’inquiètent aussi des dangers que les cas peuvent représenter. Souvent, les victimes sont également en mouvement, et peuvent être bousculées et chuter. Pour les autorités, mieux vaut porter ses objets de valeur dans un sac à dos près du corps, et «en aucun cas laisser des sacs et des objets de valeur à la visibilité de tous dans le panier à vélo».