Valais – Une éponge pour récupérer de l’or que l’on ne voit pas à l’oeil nu

Cette éponge doit permettre de récupérer ces traces d’or de manière plus efficace, sélective et rapide que les technologies existantes. Sa surface est environ 100 fois plus grande que celle des adsorbants actuellement utilisés. Cette nouveauté doit également permettre la récupération des métaux contenus dans les déchets électroniques, tels que les smartphones et les ordinateurs. À terme, l’objectif est de lui trouver des applications industrielles favorisant le recyclage et la réutilisation de l’or. La création d’une start-up est ainsi envisagée, selon «Le Nouvelliste».