France : Une épouse de gendarme jugée pour un double infanticide

Renvoyée devant les Assises pour «assassinats», la mère de famille est accusée d’avoir étouffé ses deux fillettes dans leurs lits, en 2018 dans l’ouest de l’agglomération lyonnaise.

«Asphyxie mécanique»

Dans la recherche des causes de la mort des fillettes, retrouvées chacune dans leur lit, les expertises médico-légales évoquent une «asphyxie mécanique» et un «syndrôme asphyxique», précisant que les faits se seraient produits en deux temps: la nuit pour la première victime et le lendemain après-midi pour la seconde. Au cours de ce week-end, ni le frère de l’accusée, ni sa belle-soeur n’avaient rien noté de particulier en rendant visite à l’accusée.

Portrait accablant contesté

«La mère a été immédiatement décrite comme bipolaire, et même alcoolique, or tout cela a été complètement écarté par les expertises psychiatriques et scientifiques», soulignent les avocats de la défense, Me Alexandre Plantevin et Me Javotte de Brem, qui contestent le portrait accablant d’une mère infanticide.