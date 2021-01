M6 : Une épreuve de «Top Chef» à emporter

La guerre des restos de la saison 12 du programme a été modifiée pour correspondre à la réalité que vivent les restaurateurs.

Le jury de «Top Chef» composé de Philippe Etchebest, Paul Pairet, Hélène Darroze et Michel Sarran (de g. à dr.)

Prévue pour le mois de février 2021, la nouvelle saison de «Top Chef» a été tournée durant le deuxième confinement en France, à l’automne 2020. En plus de toutes les précautions sanitaires – test PCR pour tous les membres de l’équipe et les candidats, respect des distances et chefs vivant ensemble durant toute la durée du tournage – Studio 89, qui produit l’émission, a décidé de repenser l’une des épreuves pour qu’elle soit en phase avec l’actualité.