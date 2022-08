Une épreuve des Traîtres sur M6 choque

M6 : Une épreuve des «Traîtres» choque les téléspectateurs

Mercredi 17 août 2022, la Six proposait les deux premiers épisodes des «Traîtres», un nouveau jeu dans lequel quatorze personnalités réunies durant six jours dans un château doivent découvrir qui sont les trois traîtres parmi elles. Animé par Éric Antoine, qui figure dans le top dix des célébrités préférées des enfants , ce divertissement a rapidement fait parler de lui sur Twitter, mais pas pour de bonnes raisons.

Une séquence en particulier a été abondamment commentée par les téléspectateurs: celle durant laquelle Elsa Esnoult, Clémence Castel – bientôt au casting de «Danse avec les stars» – Bernard Werber et Just Riadh ont été enterrés vivants. Les quatre candidats ont dû s’allonger dans un cercueil en bois qui a ensuite été fermé par l’animateur et recouvert de terre par des croque-morts. Une scène particulièrement difficile à vivre pour Elsa Esnoult, qui souffre de claustrophobie, et Clémence Castel. Les deux femmes n’en menaient vraiment pas large au moment où Éric Antoine plantait les clous dans leur cercueil.