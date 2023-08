La Vallée de Joux: Une équipe claque la porte des Hockeyades en plein tournoi 

D’après Laurent Ardiet, le patron de la 26e édition des Hockeyades, les Allemands n’auraient pas été satisfaits de leurs conditions d’hébergement, notamment du fait que les joueurs n’étaient pas logés dans des chambres individuelles. «Ils avaient procédé à la réservation par l’intermédiaire d’un agent, note Laurent Ardiet. L’organisation n’est pas impliquée.» Et de préciser, avec un soupçon d’ironie: «L’équipe tchèque de Vitkovice occupe des chambres similaires et elle en est enchantée.»



Dans son communiqué, Franz David Fritzmeier précise sa pensée: «Compte tenu de toutes les circonstances, telles que l'hébergement alternatif et le temps de trajet associé, etc., il est préférable, pour une préparation plus poussée, de retourner à Francfort et de s'entraîner sur la patinoire.»