Edimilson Fernandes, ici à la lutte avec Dodi Lukebakio, a changé de poste à la pause, mercredi. KEYSTONE

Première sélection en 2016 contre les Féroé, il joue milieu droit. Quelques mois plus tard, en amical contre la Biélorussie pour la deuxième, il se place en No 10. Ensuite, milieu droit, milieu axial et, contre la Belgique, mercredi, le Valaisan a évolué latéral droit. Edimilson Fernandes peut jouer un peu partout, du moment que ça touche de près ou de loin le milieu de terrain. Une chance, c'est vrai, mais aussi un défaut pour vraiment s'imposer dans un collectif.

«C'est clair que je préfère jouer dans le cœur du jeu, mais si on me dit d'aller à droite ou à gauche, je l'accepte volontiers et j'arrive à m'adapter au jeu, a-t-il souri, au retour de Louvain et à deux jours d'affronter l'Espagne. Personnellement, je trouve que c'est plutôt un atout, j'aime bien droite aussi, si je peux apporter à l'équipe...»

Mercredi face aux Belges, au coup d'envoi sur le pré, il y avait aussi Admir Mehmedi, qui peut jouer à tous les postes de l'attaque et avait même un jour été utilisé latéral gauche dans un 3-5-2. Il y avait Loris Benito, défenseur central ou latéral, Steven Zuber, latéral ou milieu gauche, qui a aussi (bien) joué dans l'axe en club, Breel Embolo, qui a évolué ailier droit, lui l'ancienne pointe reconvertie en neuf et demi à Mönchengladbach. Et ça, ce n'était que l'équipe A prime.

La Suisse n'a pas forcément de quoi doubler tous les postes avec des éléments de haut niveau, alors Vladimir Petkovic peut boucher les trous avec ses couteaux suisses. Sauf que ces derniers sont à double tranchant, à l'image de la relance de Benito juste après la pause à Louvain, qui a coûté le 1-1 et mis le doute dans les têtes. Le Bordelais a uniquement évolué sur le flanc gauche en club et n'a pas forcément les repères du poste de central, même placé sur l'axe gauche.

«En deuxième mi-temps, on ne peut pas dire qu'on a baissé la tête, mais il y a eu quatre changements et c'était tout de suite plus compliqué, a regretté Fernandes, passé lui du flanc droit à l'axe du milieu. C'était quand même un bon match, mais on a pris des buts évitables. On essaie beaucoup de jouer, mais des fois, on peut faire mieux et il faut savoir aussi dégager le ballon quand on est mal pris. On a les joueurs pour produire ce jeu ambitieux, mais des fois, c'est mieux de ne pas s'embarrasser.»

Samedi, l'équipe de Suisse affrontera l'Espagne, le pays qui a remis au goût du jour le jeu de possession que Vladimir Petkovic affectionne tant. Mais avec les qualités que sont celles des joueurs helvètes, avec presque tous les titulaires, la «Nati» peut-elle sérieusement penser regarder la «Roja» dans les yeux dans ce registre et ne pas faire évoluer son plan de jeu, quitte à tomber dans le dogmatisme?