Coupe du monde: une équipe de Suisse type face au Cameroun

Retour à tout ce qu’il y a de plus classique. L’équipe de Suisse qui lancera sa Coupe du monde à 11 heures contre le Cameroun sera alignée avec une formation type. Pas de défense à trois, pas de surprise, pas de tests: Murat Yakin a choisi de faire confiance à la même équipe qui s’était imposée 2-1 en Espagne en septembre dernier, dans le cadre de la Ligue des nations.

Concrètement, cela signifie que la Suisse s’alignera dans un 4-3-3, à même de se moduler en 4-2-3-1. Le milieu sera donc renforcé et composé de Granit Xhaka, Remo Freuler et Djibril Sow. La défense, elle, retrouvera son alignement habituel avec Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez pour entourer la paire axiale Manuel Akanji-Nico Elvedi. Yann Sommer tiendra bien sûr sa place dans les buts de l’équipe nationale.