E-sport : Une équipe genevoise à deux doigts d’un exploit mémorable

Si proche et pourtant si loin… L’équipe genevoise BDS Aca­demy (BDSA) a été battue 2-3 par Heretics en finale des Eu­ropean Masters de «League of Legends» dimanche. Cette compétition oppose les meilleures formations des championnats régionaux en Europe.

BDSA avait pourtant réalisé un parcours parfait pour accéder en finale, en n’égarant pas le moindre match en chemin et en battant même à deux reprises… Heretics. L’équipe genevoise, qui concourt en LFL, la ligue française de «LoL», avait balayé GameWard en demi-­finale sur un sec 3-0.

Mais en finale BDSA s’est fait surprendre d’entrée, en permettant à Heretics de dérouler après les vingt premières minutes de jeu de la première partie. Menée 0-1, l’équipe d’Adam et Crownie a bien réagi en deuxième manche, mais a finalement plié lors de team- fights mieux gérés par Heretics, qui s’offrait ainsi trois matches de titre. Dos au mur, la team genevoise s’est magnifiquement reprise en troisième manche, avec une victoire convaincante grâce au jungler Sheo et aux deux carrys Reeker et Crownie. Ces deux joueurs se sont de nouveau mis en évidence dans le quatrième match pour permettre de revenir à 2-2.