E-sport : Une équipe genevoise va jouer dans la cour des grands

La team BDS a déboursé environ 29 millions de francs pour acheter le slot de l’équipe Schalke 04 dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends».

L’objectif est clairement affiché: porter un jour les couleurs de la Suisse aux Worlds, compétition No 1 de «League Of Legends». L’équipe genevoise BDS s’est donné les moyens de ses ambitions, en payant 26,5 millions d’euros (29 millions de francs) pour acquérir le slot de Schalke 04 dans le LEC, le très relevé championnat européen. Il a fallu près de cinq mois pour aboutir à un accord avec l’équipe allemande et l’éditeur Riot Games. Concrètement, Schalke 04 continue le championnat actuel et sera remplacé par BDS dès le prochain, au printemps 2022.