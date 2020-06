Football

Une équipe infectée contrainte d’envoyer des juniors

Le FC Rostov, quatrième du championnat de Russie, a envoyé son équipe de moins de 17 ans pour la reprise. Tout le staff et la première équipe sont en quarantaine.

Pas encore tout à fait le monde d’après. Le FC Rostov, qui tient une honnête quatrième du championnat russe, a fait les frais d’une reprise hasardeuse. En effet, le club a été contraint d’envoyer à Sotchi son équipe de moins de 17 ans pour la reprise du championnat. La raison? La totalité de l’effectif de la première équipe a été mise en quarantaine après que six joueurs aient été testés positifs au Covid 19. Résultats? Les juniors n’ont pas pu faire de miracles et se sont inclinés sur le score de 10 à 1…

Sotchi refuse de déplacer la rencontre

Malgré les demandes de Rostov de jouer la rencontre à un autre moment, Sotchi a refusé de déplacer le match. Une décision qui n’a pas été remise en cause par la ligue russe. Les juniors ont donc été envoyés au casse-pipe, seulement quatre heures avant le début de l’opposition. Dans l’effectif, tous les joueurs avaient entre 16 et 19 ans, n’avaient jamais évolué en pro et ne s’étaient pas entraînés depuis plusieurs mois. Mais les poussins ont tout de même sauvé l’honneur en marquant un but, durant de la première minute de jeu. Il faut aussi retenir le très bon match du jeune gardien de 17 ans Denis Popov, désigné homme du match.