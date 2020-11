À la construction et à la conclusion de l’action, Renato Augusto Santos Júnior a été le grand artisan du but «barcelonesque» inscrit par le Shimizu S-Pulse face au Cerezo Osaka.

En 2020, la concurrence pour le plus beau but est relevée. Entre la frappe du milieu de terrain de Kemar Roofe (Glasgow Rangers) en Ligue Europa, le coup du scorpion de Lazaro (Mönchengladbach) ou encore l’enchaînement retourné acrobatique sur la latte-reprise de volée couchée du défenseur danois Nicolai Geertsen, les dernières semaines ont été riches en merveilles.

Six échanges à une touche

Au total, le but est survenu après notamment six échanges à une touche. Cinq joueurs de Shimizu se sont retrouvés impliqués et plus de six adversaires ont été éliminés sur le coup, dont le portier.