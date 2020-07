E-sport

Une équipe romande en vue lors de l’e-Tour de France

Malgré le coronavirus, les organisateurs du Tour de France ont décidé de marquer le coup avec une compétition d’e-sport, à laquelle l’association lausannoise Fragbox a participé.

«Nous nous sommes fait un nom grâce à la compétition Underdogs sur «League of Legends», qui est bien suivie en France», explique Maëlann Masy, vice-président de Fragbox. «C’est ce qui nous a ensuite permis de nous faire inviter par les organisateurs de l’e-Tour de France. Nous avons tout de suite accepté, car nous n’avions rien à perdre et au contraire tout à gagner!»

L’association lausannoise bâtit ainsi sa réputation étape après étape. «Nous souhaitons faire bouger les choses dans l’e-sport à notre niveau, que ce soit en présentant des équipes dans les compétitions ou via l’événementiel», reprend Maëlann Masy. «Notre structure permet aussi de faciliter les liens entre les joueurs talentueux et les sponsors, en leur offrant notamment un cadre et de la visibilité. L’une de nos priorités est de fournir à nos gamers une structure et un encadrement sains.»