Cyclisme - Une équipe suisse dans le World Tour féminin

C ’ était attendu, c ’ est désormais officiel: la Suisse aura une équipe féminine dans le gratin des pelotons cyclistes. La commission des licences de l ’ UCI a officialisé l ’ augmentation du World Tour à 14 formations pour la saison prochaine et les Helvètes de Roland Cogeas Edelweiss sont de la partie.

L'Union cycliste internationale a aussi validé les candidatures de Jumbo-Visma, EF Education-Tibco-SVB, Human Powered Health, Uno-X team et UAE Team. Elles ont rejoint Canyon-Sram, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Liv-Xstra, Movistar, BikeExchange-Jayco, SD Worx, Team DSM et Trek-Segafredo dans le plus haut niveau du cyclisme des dames. Toutes ces escouades sont appelées à disputer, notamment, les premiers Tours de France et de Romandie en 2022.

Le cyclisme féminin, en pleine expansion ces dernières années, est ainsi en train de se structurer de façon plus cohérente. Les formations doivent disposer d ’ un minimum de 10 coureuses professionnelles et d ’ un maximum de 20. Le salaire minimal par année est passé d ’ environ 21 000 francs à plus de 28 000. Le calendrier 2022 du World Tour s ’ étendra du mois de mars (Strade Bianche) au Tour du Guangxi (mi-octobre).