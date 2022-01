Topten.ch – Une équipe suisse promeut l’efficacité énergétique dans le monde entier

Titulaire d’un doctorat en physique, Eric Bush, directeur de Topten.ch, est avant tout un visionnaire en matière d’efficacité énergétique. Jan Graber

Le 20 septembre 2000, lorsque Eric Bush et sept camarades ont lancé Topten.ch, ils ne se doutaient pas que leur guide en ligne en faveur des produits écologiques représenterait un jour un sujet de discussion à Bruxelles. Internet n’en était qu’à ses balbutiements et rien ne pouvait prédire la réussite de Topten.ch.

«Qui s’intéresserait aux machines à laver, aux réfrigérateurs et autres appareils ménagers?», se demandaient Eric Bush et ses partenaires. En tant que membres d’une agence en faveur de l’efficacité énergétique, ils s’étaient jusqu’alors contentés de donner des conseils à leur entourage. L’intérêt serait-il aussi présent à l’échelle d’un pays comme la Suisse? La réponse sera oui.

«Dès le début, nous avons enregistré entre 1000 et 2000 visites de pages par jour», explique Eric Bush. Pour cette petite structure qui fonctionnait comme une start-up, c’était le premier indicateur d’un succès possible pour Topten.ch. Aujourd’hui, la plateforme compte 2,1 millions de vues et plus de 500’000 visiteurs par an.

Le meilleur produit en fonction de ses besoins

«Dès le début, notre objectif était le respect de l’environnement», souligne Eric Bush. L’homme, désormais âgé de 63 ans, cite comme moteur son amour de la nature, la protection du climat et l’utilisation la plus limitée possible de l’énergie nucléaire. Très tôt, ce physicien de formation, titulaire d’un doctorat, s’est intéressé aux questions énergétiques. «Ce secteur me permettait de faire bouger davantage les choses qu’en faisant de la recherche», dit-il rétrospectivement. Il trouve alors le travail de ses rêves dans un bureau de planification électrique.

Il se met ensuite à son compte en tant qu’expert en énergie et développe différents projets propices à l’efficacité énergétique. Topten.ch était l’un d’entre eux. Eric Bush explique le succès de ce guide en ligne par le fait qu’il ne représente pas une forme «d’extrémisme vert».

Quand les produits ne sont pas convaincants, on n’atteint pas forcément le nombre de dix articles, contrairement à ce que pourrait laisser croire le nom du site. Celui-ci n’établit pas non plus de classement. Et lors de sa sélection, l’équipe essaie toujours de se mettre à la place des consommateurs et de définir les critères les plus pertinents. Outre le label énergétique et les aspects techniques, il s’agit aussi de savoir dans quel cadre un appareil est utile. «Les gens doivent pouvoir trouver le meilleur appareil en fonction de leurs propres besoins», insiste Eric Bush.

Jusqu’en Amérique du Sud

Au début, les fabricants dont les marchandises n’étaient pas respectueuses de l’environnement étaient mécontents. Ils reprochaient à Topten.ch de fausser le marché et menaçaient de poursuites judiciaires. «Finalement, ce n’est jamais arrivé», avoue Eric Bush en souriant.

En 2004, cette fine équipe a décidé d’expatrier son concept à l’étranger et a trouvé des organisations en Autriche et en France qui ont lancé leur propre plateforme. Deux ans plus tard, elle a même obtenu un contrat avec la Commission européenne afin qu’un Topten.eu paneuropéen soit développé, ce qui représentait un total de 15 équipes dans autant de pays.

Dans l’intervalle, Topten a aussi vu le jour en Argentine, au Brésil, au Chili et au Pérou. De plus, une collaboratrice de Topten travaille sur le thème de l’efficacité énergétique dans le cadre du protocole de Montréal, un accord sur le droit de l’environnement de l’Organisation des Nations unies. «Nous n’aurions pas imaginé cela en 2000», lâche Eric Bush, ravi.