Football – Une erreur d’arbitrage propulse Bâle en tête

Comment le trio arbitral a-t-il fait pour ne pas voir que le ballon avait franchi la ligne de but bâloise sur la frappe de Zoubir à la 2e minute? La VAR absente en Conference League, cette erreur d’arbitrage – presque irréelle – de M. Jovic et de ses assistants a très probablement faussé la physionomie de cette « finale » de la poule H entre Bâle et Qarabag.