Fully (VS) : Une erreur de prénom sur un site de renseignements fait couler sa boîte

Un entrepreneur a vécu une explicable descente aux enfers depuis 1994. Ce n’est que près de vingt ans plus tard qu’il a compris pourquoi. Aujourd’hui, il demande réparation.

Tout allait pour le mieux pour Georges-André Dorsaz. Indépendant depuis 1975, le charpentier avait un carnet de commandes bien rempli et son activité allait grandissante… jusqu’en 1994. Sans véritable explication, du jour au lendemain, tout est allé de travers. À tel point qu’il a dû se séparer de ses collaborateurs et même vendre son atelier pour pouvoir survivre. Et c’est en 2013 qu’il a compris. Alors qu’il passe du temps avec un jeune voisin handicapé, il surfe sur internet et tombe sur plusieurs sites de renseignements économiques qui indiquent à tort qu’il est en faillite depuis précisément 1994, explique «Le Matin dimanche».