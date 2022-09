France : Une filiale d’EDF vend par erreur de l’électricité qu’elle n’a pas

Electricité de Strasbourg a mis sur le marché des quantités dont elle ne disposait pas et a dû les racheter au prix fort, perdant 60 millions dans l’opération.

Que s’est-il passé exactement, pour l’instant on l’ignore. Mais un «dysfonctionnement», peut-être causé par une erreur humaine, a fait perdre la semaine dernière quelque 60 millions d’euros à Electricité de Strasbourg (ÉS, est), filiale d’Electricité de France (EDF), lors d’une vente «erronée» de quantités colossales d’électricité sur le marché, a-t-on appris lundi auprès de l’entreprise.

L’opérateur a vendu sur les marchés, en deux fois, de l’électricité qu’elle n’avait pas, et qu’elle a donc dû racheter au prix fort… forçant le gestionnaire du réseau électrique à solliciter en urgence des pays voisins pour éventuellement parer à des coupures.

«Dans le cadre de l’activité récurrente d’approvisionnement en électricité d’ES Energies Strasbourg, filiale de commercialisation du groupe ES, des opérations de marché ont été émises de manière erronée en quantité, respectivement de 2,03 GW et 5,75 GW (…) les 6 et 7 septembre», a indiqué Électricité de Strasbourg dans un communiqué daté de jeudi, confirmant des informations du «Financial Times».

Selon les premiers éléments de l’enquête interne, «un dysfonctionnement du système d’information» est à l’origine de cet incident détecté le 7 septembre, même si l’entreprise n’exclut pas non plus qu’une «erreur humaine soit à l’origine d’un emballement informatique».

Rachat à 500 euros le MWh

L’incident a en tout cas contraint l’entreprise à racheter de l’électricité sur le marché de gros à plus de 500 euros le MWh, des prix très élevés, en raison de la flambée des cours de l’énergie. Ces opérations de rééquilibrage et de réajustement des volumes ont ainsi évité selon RTE des tensions sur un réseau électrique déjà fragilisé, faute d’indisponibilité de plus de la moitié du parc nucléaire français.