Argentine : Une erreur fatale de son petit ami entraîne la mort de ses quatre enfants

Un effroyable drame est survenu lundi à El Jagüel, dans la banlieue de Buenos Aires. Quatre enfants âgés entre 4 et 10 ans sont morts en raison de l’effondrement du toit de leur maison. Santino, Lorenzo, Benicio et Noah se trouvaient dans leur chambre quand plusieurs tonnes de gravats se sont effondrées sur eux. À ce moment-là, les deux frères les plus âgés étaient couchés sur leur lit et occupés sur leur téléphone, tandis que les jumeaux âgés de 4 ans dormaient paisiblement.