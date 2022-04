Verbier (VS): Une erreur humaine qui pourrait ne pas avoir de coupable

Des tâches désormais mieux réparties

«À Téléverbier, nous ne pouvons que regretter un tel accident qui nous a beaucoup marqués», a déclaré lors de son procès, le chef de la sécurité. «À l’époque (ndlr: et jusqu’en 2019), je n’avais pas de cahier des charges. On ne savait pas qui devait faire quoi. Aujourd’hui, les choses sont plus claires. C’est le service des remontées mécaniques qui installe le matériel et le service de sécurité qui le contrôle.» Une procédure qui a cours sur les 200 km du domaine skiable.