Une fois n'est pas coutume, Vladimir Petkovic a décidé d'aligner un 3-5-2 - davantage positionné en 5-3-2 par la force des choses et surtout des adversaires en première mi-temps - en lieu et place de son traditionnel 3-4-3. Seferovic et Mehmedi étaient les seuls éléments offensifs introduits au coup d’envoi, sur la pelouse du centre d'entraînement du Real Madrid, dans ce système qui fait régulièrement la part belle à Xherdan Shaqiri, placé en No 10, derrière un attaquant de pointe.