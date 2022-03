Philippines : Une éruption volcanique pousse des milliers de personnes à fuir

Le volcan Taal, qui se trouve dans un lac au sud de Manille, est entré en éruption samedi et a obligé des milliers de personnes à évacuer.

Le Taal est l’un des volcans les plus actifs du pays, situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique, une zone d’intense activité sismique.

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons près d’un volcan philippin samedi après une éruption qui a envoyé des cendres et de la vapeur à des centaines de mètres dans le ciel.

Le volcan Taal, qui se trouve dans un lac au sud de Manille, est entré en éruption à 7h22, heure locale (00h22, heure suisse), a indiqué l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie dans un communiqué. Il a averti que d’autres éruptions étaient possibles, ce qui pourrait déclencher des flux volcaniques dangereux et rapides de gaz, de cendres et de débris, ainsi qu’un tsunami.