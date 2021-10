Ses prothèses n'empêchent pas Bebe Vio de défiler pendant la Fashion Week de Paris, en tant que nouveau visage de L'Oréal. WireImage

inclusion : Une escrimeuse amputée devient le nouveau visage de L'Oréal

Bebe Vio a perdu ses deux avant-bras et le bas de ses jambes à cause d’une méningite. À 24 ans, elle est multiple championne olympique, championne du monde et d'Europe d'escrime - et égérie de L'Oréal.