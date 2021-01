Les chiffres donnent le tournis: 22,65 millions de francs récoltés via 423 réservations entre 2010 et 2014. En octobre prochain, le Tribunal correctionnel de Genève se saisira de l’affaire des promotions pourries dans laquelle sont accusés deux promoteurs et trois représentants d’une entreprise générale. Dans l’acte d’accusation que s’est procuré la «Tribune de Genève», Il est reproché aux professionnels de la vente immobilière de s’être fait remettre des acomptes au noir et le plus souvent en cash pour des biens en voie de construction. Ces logements étaient parfois déjà réservés par d’autres, parfois, ils ne sont jamais sortis de terre. Quelque 188 personnes s’estiment lésées.