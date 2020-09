L’escroquerie a révélé qu’Eden Hazard était en fait le troisième joueur le plus cher de l’histoire du football.

Le coût du transfert d’Eden Hazard au Real Madrid n’a jamais été rendu public, mais il a été estimé à 100 millions d’euros par les experts. En réalité, le montant déboursé par la Maison Blanche serait bien plus élevé et grimperait jusqu’à 160 millions. Cette somme s’est révélée après une tentative de fraude sur les indemnités de formation du joueur, selon les médias belges Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure.