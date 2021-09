Espagne : Une Espagnole demande des dommages après avoir été échangée à la naissance

Une jeune femme de 19 ans réclame plus de 3,2 millions de francs après avoir été intervertie avec un autre bébé juste après sa naissance. L’affaire remonte à 2002 mais n’a été découverte qu’en 2017.

L’histoire rappelle le film français «La vie est un long fleuve tranquille». Une Espagnole de 19 ans réclame trois millions d’euros (plus de 3,2 millions de francs) après avoir été intervertie, juste après sa naissance, avec un autre bébé et confiée à une famille qui n’était pas la sienne.

L’affaire remonte à 2002 et s’est produite entre les murs de l’hôpital San Millan de Logroño (nord de l’Espagne), un établissement désormais fermé, et est le résultat d’«une erreur humaine», ont expliqué les autorités de la région de la Rioja. Cet échange entre les deux bébés – deux petites filles nées le même jour à cinq heures d’écart et toutes deux placées en couveuse – n’a été mis au jour que quinze ans plus tard.