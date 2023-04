Une espèce invasive de tortue photographiée au bord du Rhin

Alors qu’elle se se promenait le long du Rhin à Diepoldsau (SG), une femme a soudain aperçu une tortue confortablement installée sur une branche. Après avoir pris l’animal à rayures jaunes en photo, elle l’a partagée sur Facebook. De nombreuses personnes n’ont pas caché leur agacement face à ce qui semble être un abandon. «Une telle chose est grave et triste. Espérons que la tortue se porte bien», a écrit une utilisatruce.

L’animal découvert au bord du Rhin n’est pas une espèce indigène. «Il s’agit d’une tortue ornée nord-américaine», explique Elia Heule, responsable de la pédagogie au zoo de Walter. Selon lui, ces tortues sont très appréciées pour les bassins extérieurs et les aquaterrariums. «Elles sont souvent relâchées et s’établissent dans nos eaux en tant qu’espèce invasive», poursuit-il.

«Là depuis des années»

Cette espèce représente aussi un danger pour ces congénères européennes et peut causer de gros dégâts aux écosystèmes. «En raison du changement climatique, il est de plus en plus probable que les tortues invasives se reproduisent. Il est strictement interdit de relâcher ces animaux», ajoute Elia Heule.