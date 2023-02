Le canton de Bâle-Ville est envahi par des vers plats dangereux

Bâle-Ville : Une espèce invasive et dangereuse de ver plat se propage

Ces organismes, considérés comme problématiques depuis 1996 aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, pourraient se propager de manière agressive et causer des dommages écologiques, économiques et sanitaires. Selon le Laboratoire cantonal, des espèces animales indigènes et surtout utiles comme les vers et les escargots seraient évincées par les vers plats.