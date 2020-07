San Francisco, États-Unis

Une espionne présumée recherchée par le FBI dans le consulat chinois

Une scientifique chinoise serait entrée aux États-Unis avec un faux visa. Interrogée par les agents fédéraux, elle a rapidement disparu et se cacherait dans le consulat chinois de San Francisco.

Les frictions entre les É tats-Unis et la Chine sur sol américain ne cessent de s’accroître. Washington a ordonné mercredi à Pékin de fermer son consulat à Houston, accusé d’être le « c œ ur » du « réseau d’espions » chinois aux É tats-Unis.

La scientifique avait argué que la tenue était obligatoire pour pouvoir travailler en tant que chercheuse à l’ u niversité de médecine des forces aériennes chinoises. Mais elle a été accusée de fraude pour l’obtention du visa et suspectée d’être entrée aux É tats-Unis pour dérober des informations sur ordre de l’armée chinoise.

Washington est en train de « surveiller, molester et réprimander des étudiants et chercheurs chinois aux É tats-Unis en leur imputant une faute présumée qui est une persécution politique claire et viole gravement les intérêts des citoyens chinois » , a dit le porte-parole de la diplomatie chinoise , Wang Wenbin , en répondant à la question d’un journaliste sur l’affaire Tang J uan .