Carburant synthétique – Une essence issue de la lumière du soleil et de l’air alimentera bientôt nos moteurs

Une source sans concurrence

Les carburants synthétiques (synfuels) jouent un rôle extrêmement important en vue d’atteindre les objectifs de diminution du CO 2 liés au secteur des transports. Mais tous ne se valent pas. On distingue les synfuels issus de la biomasse (biofuels), de l’énergie éolienne ou hydraulique (e-fuels), et du soleil (Solar Fuel). La base de chaque synfuel est le syngaz, dont la production nécessite des températures élevées, et donc beaucoup d’énergie.

Les anciens moteurs à combustion peuvent continuer à fonctionner