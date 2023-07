Genève/France voisine: Une étape de plus validée pour le tram Perly-Saint-Julien

La finalisation du projet d’extension du tram 15 en direction de la gare de Saint-Julien-en-Genevois en France voisine, présenté initialement en 2015 , se concrétise. Le Département de la santé et des mobilités du canton de Genève a annoncé avoir reçu l’approbation des plans de la seconde partie du tronçon le 10 juillet. Celle-ci devrait permettre aux travaux de commencer au deuxième trimestre de 2024. Le premier tronçon, entre les Palettes et la zone industrielle de Plan-les-Ouates, est lui bientôt terminé. Sa mise en service devrait avoir lieu au mois de décembre.

En janvier dernier, la sonnette d’alarme avait retenti lorsque le maire de la commune genevoise de Perly-Certoux, située sur le deuxième tronçon de la nouvelle ligne, avait émis la possibilité de faire recours si les revendications des riverains et riveraines n’étaient pas entendues par le canton. Cette procédure judiciaire aurait eu un effet suspensif et aurait pu retarder considérablement l’avancée des travaux. Grâce à un dialogue entre les deux parties et des aménagements modifiés, le projet peut aller de l’avant. Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé de la mobilité, a salué l’aboutissement de ces échanges qui ont permis «de faire évoluer [le projet] de façon bénéfique pour les futurs usagers».