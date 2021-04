Mort de George Floyd : Une étrange annotation dans la main de Derek Chauvin

Sur une photo montrant l’ex-policier en train d’être escorté par un officier après la lecture du verdict, on distingue une inscription dans sa paume gauche. Son avocat s’en explique.

Le policier blanc Derek Chauvin a été déclaré coupable mardi du meurtre de George Floyd. Après trois semaines d’un procès sous haute tension à Minneapolis (Minnesota), les 12 jurés d’origines ethniques diverses ont conclu à la culpabilité de l’accusé sur les trois chefs d’accusation qui le visaient. Avant la lecture du verdict, l’accusé arborait une étrange annotation à l’intérieur de sa main gauche. Sur une photo montrant le policier en train d’être escorté par un officier après le jugement, on peut en effet distinguer une inscription dans la paume de Chauvin.

Risque de confiscation

Si l’ex-policier a choisi d’écrire ce numéro à cet endroit-là et non sur un bout de papier, c’était par crainte de se le faire confisquer en arrivant en prison. Il est fort probable que Derek Chauvin contacte son avocat pour discuter des prochaines étapes, notamment la détermination de la peine et l’éventualité de faire appel. Le condamné pourrait faire valoir le fait qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable en raison de la grande publicité qui a entouré l’affaire.