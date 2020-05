France

Une étrange odeur de soufre plane sur Paris

Les habitants de la région parisienne sont incommodés et intrigués depuis dimanche soir par une odeur désagréable. Le même phénomène a été signalé à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Un mystérieux phénomène intrigue de nombreux habitants la région parisienne. Dimanche soir, une odeur désagréable semble s’être propagée dans la région, et les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Il est question d’une odeur de soufre, d’œuf pourri ou de plastique brûlé. «Mais c’est quoi cette odeur à Paris? On dirait un mélange entre insecte brûlé dans une hampe halogène et le vieux chou de Bruxelles», a notamment décrit une utilisatrice de Twitter. Certains habitants se sont par ailleurs plaints de maux de tête.