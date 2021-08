Environnement : Une étude confirme la dangerosité de l’«effet cocktail» pour les abeilles

Selon des travaux parus mercredi dans «Nature», l’exposition croisée des pollinisatrices à plusieurs substances insecticides est sous-évaluée.

Cette vaste étude parue dans la revue scientifique «Nature» reprend des dizaines d’autres publiées au cours des vingt dernières années, en s’intéressant aux interactions entre les produits agrochimiques, les parasites et la malnutrition affectant le comportement des abeilles (quête de nourriture, mémoire, reproduction de la colonie).

Il en ressort que l’effet combiné entre différents pesticides et d’autres substances chimiques est vraisemblablement supérieur à la somme des effets de chacun. Ces «interactions entre des substances agrochimiques multiples augmentent significativement la mortalité des abeilles», souligne Harry Siviter, coauteur de l’étude, de l’Université du Texas à Austin.

«Les régulateurs doivent considérer les interactions entre produits agrochimiques et d’autres facteurs de stress environnementaux avant d’autoriser leur utilisation», ajoute-t-il.

Réglementation actuelle insuffisante

Les résultats de l’étude «montrent que le processus réglementaire dans sa forme actuelle ne protège pas les abeilles des conséquences indésirables d’une exposition à plusieurs niveaux aux produits agrochimiques». Et l’absence de changements «aura pour conséquences la poursuite du déclin des abeilles et des services de pollinisation qu’elles offrent, au détriment des humains et de la santé des écosystèmes», ajoutent les chercheurs.