Covid-19 : Une étude démontre l’efficacité des vaccins ARN

Une vaccination partielle avec une seule dose de l’un de ces deux vaccins a permis une protection de 80% deux semaines après l’injection, affirme ainsi cette étude américaine.

Les vaccins Pfizer et Moderna ont démontré une efficacité de 90% contre une infection au coronavirus - sans distinction sur le développement ou non de symptômes –, souligne une étude menée en conditions réelles auprès d’un peu moins de 4000 soignants américains.

Protection «rapide et importante»

Menée par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), l’étude s’est penchée sur l’efficacité de ces deux vaccins à ARN messager auprès de 3950 participants à travers six Etats américains, entre le 14 décembre 2020 et le 12 mars 2021.