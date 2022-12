Nintendo Switch : Une étude identifie le problème des manettes

Une nouvelle enquête menée par le groupe de consommateurs britannique Which? pense avoir élucidé le problème du Joy-Con Drift de la Nintendo Switch. Pour rappel, depuis le lancement de la console hybride du géant nippon en 2017, des possesseurs se sont plaints de soucis avec leurs manettes. Chez certains utilisateurs, les joysticks envoient des commandes aléatoires involontaires pendant les jeux, faisant bouger les personnages dans des directions non voulues.

Selon l’association, le Joy-Con Drift est très certainement causé par un problème mécanique, mettant en lumière un défaut de conception. L’étude a révélé que les cartes de circuit imprimé en plastique des Joy-Con présentaient une usure notable des points de contact du curseur de la manette, alors que l’appareil n’était utilisé que depuis quelques mois. C’est cette usure qui provoque le phénomène de «drift». De plus, de la poussière et d’autres débris ont été trouvés dans les composants de la manette, malgré les tentatives de Nintendo de la rendre la plus étanche possible à la poussière.