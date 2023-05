Société: Une étude le montre: les e-mails ne sont pas ringards

L’institut d’études de marché MindTake a interrogé plus de 1000 personnes en Allemagne, en Autriche et en Suisse au sujet des e-mails. Une conclusion s’impose: toutes générations confondues, on ne peut pas se passer du courrier électronique. Lorsque les personnes interrogées ne peuvent choisir qu’une seule application, 24% optent pour cet outil. Les autres services internet qui suivent sont la messagerie instantanée (22%), l’e-banking (19%), le moteur de recherche (12%) et les réseaux sociaux (7%). Et à la question de savoir quelle application sur la Toile est «indispensable», 27% des Suisses sondés citent l’e-mail.