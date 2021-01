Russie : Une étude suisse lève le voile sur le mystère du col de Dyatlov

Des chercheurs de l’EPFL et de l’EPFZ ont permis de démontrer la cause probable de la mort mystérieuse en 1959 de neuf randonneurs dans les monts Oural, en ex-URSS.

Cette étude, publiée cette semaine dans le journal scientifique «Earth and Environment», a apporté du poids à une théorie plus naturelle sur la tragédie de l’équipée, dont les corps gelés, et pour certains terriblement meurtris, avaient été retrouvés dans la montagne enneigée.