Santé : Une étude montre que les laits infantiles sont mal testés

Une étude publiée dans le British Medical Journal affirme que les essais menés sur les laits infantiles «ne sont pas fiables» car il y a des lacunes pendant les tests.

Les laits infantiles, vendus aux jeunes parents pour remplacer l’allaitement maternel, sont dans l’ensemble mal testés et risquent donc d’être accompagnés d’affirmations trompeuses en matière de nutrition, prévient jeudi une étude publiée dans le British Medical Journal. Ces substituts, par exemple fabriqués à partir de protéines de lait de vache, représentent un marché de plus en plus porteur dans le monde. Ils promettent d’offrir au nourrisson un aliment équivalent au lait de sa mère.