Valais : Une étude pour déterminer l’effet des pesticides sur les enfants

Bien que le bio gagne du terrain, de grandes quantités de pesticides sont encore répandues sur les vignes et les vergers valaisans. Le Canton souhaite en savoir plus sur les impacts de ces produits sur la santé respiratoire des enfants. Il a confié une étude en ce sens à l’Institut de santé publique suisse, associé à l’université de Bâle.

La recherche a pour but de mesurer l’exposition aux pesticides, ainsi qu’aux pollens et polluants atmosphériques, des enfants fréquentant des écoles situées à proximité de vignobles ou d’exploitations arboricoles. Elle doit ensuite analyser l’association à court terme entre cette exposition et la santé respiratoire. Elle débutera en 2023 et se déroulera jusqu’à mi-2024.