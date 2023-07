Le foot féminin est aussi bien que celui des mecs, dit une étude

Un succès croissant

L’étude est publiée alors que débute jeudi prochain la Coupe de monde féminine en Nouvelle-Zélande et en Australie. La rémunération des joueuses y sera en hausse. Au total, 152 millions de dollars seront versés, quatre fois plus que lors de la précédente édition en France. Mais on reste loin des 450 millions de l’édition masculine au Qatar. En matière d’affluence, il y a un mois, seuls 22’000 des 930’000 billets en vente avaient trouvé preneur. Mais c’est peut-être plus à cause du lieu de la compétition que par manque d’intérêt. Car en Europe, le foot féminin a le vent en poupe. La Ligue des championnes vient de battre son record d’affluence moyenne. En avril 2022, le record absolu a été battu au Camp Nou lors du match entre Barcelone et Wolfsburg avec 91’648 spectateurs.