Coronavirus En avion, le risque de transmission du coronavirus est faible

L’étude d’un vol, où des personnes étaient contaminées, démontre que «le taux de transmission du coronavirus est «plus faible que prévu».

En mars dernier, avant que les masques ne deviennent routine, des touristes allemands infectés par le coronavirus sont revenus d’Israël en avion, un vol de plus de quatre heures durant lequel, à la surprise des chercheurs, seules deux contaminations d’autres passagers ont été découvertes.

Le 9 mars, le vol Tel Aviv-Francfort d’une durée de 4h40 a 102 passagers à bord, dont un groupe de 24 touristes. Les autorités allemandes, ayant reçu l’information que le groupe avait été en contact avec un responsable hôtelier contaminé en Israël, ont décidé de tester les 24 touristes à leur arrivée à Francfort. Sept d’entre eux ont été testés positifs (sept autres le seront plus tard).

Deux transmissions seulement

Quatre à cinq semaines plus tard, les chercheurs ont contacté les 78 autres passagers, dont 90% ont répondu. En les interrogeant sur leurs contacts et leurs symptômes, et en en testant plusieurs, ils ont trouvé deux passagers très probablement contaminés durant le vol: deux personnes assises de l’autre côté du couloir des sept cas initiaux.