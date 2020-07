Suisse

Une étude révèle les drogues prisées des festivaliers

L’analyse des eaux usées d’un festival suisse a révélé que la concentration de pilules ecstasy était 16 fois plus élevée que d’habitude. Des résultats qui étonnent même la police.

Quels sont les stupéfiants les plus consommés lors de festivals en Suisse? C’est ce qu’ont voulu savoir des chercheurs de l’Université de Lausanne. Pour cela, ils ont analysé les eaux usées d’un festival, dont ils ne révèlent pas le nom par souci de confidentialité. Les mesures ont été faites en 2014 et 2015. Les résultats, eux, n’ont été publiés que cette année dans le journal «Forensic Science International» .

4 centilitres toutes les 5 minutes

Il s’est avéré que la concentration de pilules ecstasy a été 16 fois plus élevée durant le festival que d’habitude. Si l’on répercute ces données au nombre de visiteurs, on arrive à une consommation 8 fois plus élevée que d’habitude. Pour leur étude, les chercheurs ont installé un petit dispositif ayant pris des mesures dans les eaux usées: il a analysé 4 centilitres d’eau toutes les 5 minutes. «Cela nous a permis de mesurer la concentration de drogues avant et pendant le festival», explique Olivier Delémont, professeur en science forensique à l’Université de Lausanne.