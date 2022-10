Université de Fribourg : Une étude scrute les mesures politiques décrétées pendant la crise du Covid

La crise du Covid-19 a questionné le fonctionnement démocratique des Etats européens. Est-il légal d’imposer la vaccination, de confiner la population, de décréter l’état d’urgence ou d’interdire les manifestations? Les mesures sanitaires ont soulevé des débats houleux et fracturé la société, estime l’Université de Fribourg (UniFR). Lancé la semaine dernière à Bolzano, en Italie, un projet de recherche européen, coordonné par le Centre international de recherche et de conseil (IRCC) de l’UniFR, veut tirer les leçons de cette crise sans précédent, annonce cette dernière mardi, dans un communiqué.

«Améliorer la gouvernance»

Pendant trois ans, les chercheurs analyseront l’impact des mesures prises durant la crise du Covid-19 sur le fonctionnement démocratique de 27 pays de l’Union européenne, mais aussi de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Royaume-Uni. «Dans un premier temps, nous souhaitons évaluer les conséquences sur les droits humains et des minorités et sur la confiance dans les institutions», explique Thea Bächler, collaboratrice scientifique à l’IRCC, «puis, dans un deuxième temps, voir quelles solutions existent pour améliorer la gouvernance lors de prochaines crises». Tout cela dans le but de «prévenir la fragmentation sociale et l’aliénation».