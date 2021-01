Image d’illustration. Getty Images

La fin du mois de novembre est chaque année consacrée à visibiliser et prévenir les différentes formes de violences faites aux femmes: discriminations, harcèlement de rue, violences conjugales, féminicides, agressions sexuelles... Mais si les femmes sont majoritaires à en souffrir et à en mourir, les hommes sont également parfois victimes de violences conjugales, sous couvert d’une autre forme de tabou. La psychologue Sophie Del Duca étudie ce phénomène grandissant dans une thèse en cours, dont un des terrains d’observation a été les HUG.

Une victime sur 10 est un homme

«Je me suis intéressée à Genève car on y trouve une des seules associations d’Europe offrant un soutien spécifique aux hommes victimes de violences conjugales, Pharos-Genève, explique Sophie Del Duca. Les hommes victimes sont très rarement visibilisés, ou alors avec un focus sur les violences au sein des couples gay, excluant les problématiques touchant les hommes hétéros. Cette tendance renforce la honte ressentie par ces victimes spécifiques, et le silence dans lequel ils risquent de se murer. Ils parlent peu de leurs ressentis, ont tendance à s'automédiquer, à somatiser tout en continuant à idéaliser leur partenaire par crainte de l’abandon»

Combien sont-ils à rester dans l’ombre? Les chiffres constatés par la chercheuse varient de 7 à 15% de cibles masculines pour les dossiers de violences conjugales en milieu hospitalier en Europe. Près de 10% des victimes de violences conjugales suivies aux HUG par l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) sont des hommes. Et la chercheuse soupçonne l’existence d’un «chiffre noir», une part d’hommes qui resteraient dans l’ombre. Une étude menée entre autres par le médecin adjoint de l’UIMPV Emmanuel Escard estime que 25% des hommes genevois en auraient subi au cours de leur vie. Des hommes meurent aussi parfois sous les coups de leur partenaire, même si le déséquilibre statistique reste fort.

Les femmes frappent davantage avec les objets

Outre la fréquence, le type de violence est également différent, constate Emmanuel Escard. «Les hommes hétéros sont plus rarement victimes de violences physiques conséquentes et de violences sexuelles, mais plutôt de violences psychologiques», rapporte-t-il. Les témoignages récoltés par Sophie Del Duca font, eux, bien état de violences physiques, mais elle confirme que leur forme est souvent différente. «Il semble que les agresseures utilisent davantage les objets, que ce soit pour frapper ou brûler ou comme cible de leurs attaques, et visent surtout le haut du corps, explique-t-elle. Elles s’inscrivent aussi dans des logiques de contrôle et de privation: économique, sexuelle, ou encore des enfants.»

En revanche, certains facteurs réunissent les couples dans lesquels se déploie de la violence, quel que soit son sens. On y trouve généralement une relation de co-dépendance, une fragilité affective, ou encore une dysmétrie du pouvoir entre les partenaires.

«J’étais pris au piège» «Dans l’enfer que j’ai vécu, mon ex était extrêmement jalouse, au point de renifler mon odeur pour détecter celle d’une autre femme, raconte Salif*. Puis les violences sont venues progressivement. Elle m’insultait, puis me giflait, cassait de la vaisselle, et me donnait des coups de poings. Elle m’a même lancé un meuble dessus. Mais en dehors, elle racontait que c’était elle qui était battue, et si une seule fois j’avais répliqué, c’en était fini pour moi. Elle a essayé plusieurs fois de m’y pousser, et m’a également contraint à des actes sexuels, car si je refusais elle hurlait à la mort au milieu de la nuit. Pour les voisins, ça aurait été évident que c’était elle qui se faisait frapper… J’étais pris au piège. Heureusement, j’avais un ami gendarme qui m’a pris au sérieux et qui m’a aidé. Je n’ai pas porté plainte.» *prénom d’emprunt

Un tabou lié à la «force masculine»

La réponse des intervenants en cas de plainte ou de recherche de soutien semble souvent poser problème. «Les hommes victimes sont peu pris au sérieux, voire moqués, car cela remet en cause une certaine vision de la force masculine, analyse Sophie Del Duca. De fait, les hommes maltraités ne s'inscrivent souvent pas dans une logique patriarcale, ou finissent par s'en détacher.»

Par ailleurs, elle ajoute que distinguer l’agresseur de l’agressé est un exercice délicat; policiers comme thérapeutes sont instinctivement souvent plus suspicieux à l’égard de l’homme que de la femme.