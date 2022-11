Booster Moderna: Une étude sur la vaccination a-t-elle été publiée trop tôt?

Une récente étude de l’Hôpital universitaire et de l’Université de Bâle a fait des vagues, la semaine dernière. Selon celle-ci, des signes de légères lésions du muscle cardiaque sont apparus plus souvent que prévu après la vaccination de rappel avec le vaccin Moderna. Or, la pertinence de cette étude est désormais remise en question.

Pas d’évaluation indépendante

Comme le rapporte la «NZZ am Sonntag», l’étude n’a pas encore été évaluée de manière indépendante et publiée dans une revue spécialisée, et elle n’est pas non plus encore disponible sous forme de «preprint». «Si l’on ne dispose même pas d’une pré-impression, il est difficile d’estimer si les résultats ont un effet cliniquement significatif ou s’il s’agit simplement d’un résultat de laboratoire anormal», explique Christoph Berger, président de la Commission pour les vaccinations.