Allemagne : Une étudiante soupçonnée d’empoisonnement dans une université

À Darmstadt, une jeune femme souffrant de troubles psychiatriques est accusée d’avoir introduit des substances nocives dans des aliments. La peau de sept personnes est devenue bleue.

Les victimes, des étudiants et des employés, avaient toutes consommé des boissons d’un distributeur automatique et d’une cuisine de l’Institut des sciences des matériaux de Darmstadt.

Originaire de Mayence, l’étudiante dans cette université depuis 2017, en sciences des matériaux, est soupçonnée d’avoir, le 23 août 2021, introduit des substances nocives dans des aliments et boissons consommés sur le campus. Sept personnes s’étaient retrouvées avec «de graves problèmes de santé», ont rappelé les enquêteurs. Au moment des faits, l’état de santé d’un étudiant de 30 ans, entre la vie et la mort, avait été jugé «critique» par la police. Aucune autre information n’a depuis été livrée.

Couleur bleuâtre

Selon le quotidien «Bild», en août dernier, ces victimes, des étudiants et des employés, avaient toutes consommé des boissons d’un distributeur automatique et d’une cuisine de l’Institut des sciences des matériaux de Darmstadt. Elles s’étaient plaintes ensuite de se sentir mal et avaient découvert que leurs bras et jambes prenaient une couleur bleuâtre. La justice avait alors ouvert une enquête pour «tentative de meurtres» par empoisonnement.