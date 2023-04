Afrique du Sud: Une évasion, un corps calciné et une pilleuse de morgue

L’affaire scandalise le pays. Le président Cyril Ramaphosa se dit «troublé» par la série de défaillances qui ont permis l’incroyable évasion. Une commission parlementaire a entendu le ministre de la Justice, des responsables pénitentiaires et de hauts gradés de la police. Enquête bâclée, pistes négligées, inertie de la police, la saga à la fois macabre et rocambolesque ressemble à un condensé des maux du pays à la criminalité record.

Zones d’ombre

La tête enfoncée dans une capuche et le visage dissimulé derrière un masque, Nandipha Magudumana, spécialisée dans les traitements de la peau et les soins esthétiques, a comparu lundi devant un tribunal de Bloemfontein (centre). Chevilles entravées par des chaînes et couverte des pieds à la tête par un survêtement pastel, seuls ses ongles longs manucurés étaient visibles lors de l’audience. La jeune femme, qui fête ses 35 ans cette année, est poursuivie pour meurtre, complicité d’évasion et violation de dépouille.