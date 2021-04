Suisse : Une éventuelle rupture avec l’Union européenne inquiète

Dans une semaine, Guy Parmelin se rendra à Bruxelles pour faire part de la position de Berne sur l’accord-cadre. On ignore encore sa stratégie et s’il y aura rupture. De quoi inquiéter cantons et industrie.

Guy Parmelin et le gouvernement se retrouvent sans stratégie, après l’échec en commission de l’alternative à l'accord-cadre proposée à Bruxelles. AFP

«Chaos au Conseil fédéral: Parmelin va à Bruxelles sans plan», titre la «SonntagsZeitung» du jour. Et le journal alémanique de rappeler que l'Union européenne attend de la Suisse qu'elle fasse connaître sa position sur l'accord-cadre dans six jours, sans tolérer de nouveaux retards. De quoi rendre le Conseil fédéral «très nerveux». Car Guy Parmelin et le gouvernement se retrouvent sans stratégie, après l’échec en commission de l’alternative à l'accord-cadre proposée à Bruxelles par Ignazio Cassis, notre ministre des Affaires étrangères.

«Ce n’est pas ce que j’appelle la souveraineté»

Dans la «NZZ am Sonntag», Martin Hirzel, président de Swissmem, l’association faîtière de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, estime que, sans accord-cadre, «la Suisse va perdre des emplois parce que nos entreprises vont investir toujours plus à l’étranger à l’avenir». Et les entreprises du secteur des machines, des équipements électriques et des métaux délocaliseront des emplois. Pour Martin Hirzel, l’accord-cadre aurait une chance devant le peuple, sachant que, «lorsqu’il s’agit de l’Europe, nous, les Suisses avons toujours été très pragmatiques». Et il avertit que sans accord, la Suisse s’exposerait à l’arbitraire et aux piques de l’UE, sans moyens de défense juridique. «Ce n’est pas ce que j’appelle la souveraineté», commente-t-il.

Position des cantons

De leur côté, les cantons aussi craignent une rupture trop rapide des discussions avec Bruxelles et rappellent leur droit de regard sur cet important dossier dont ils n’ont pas été informés en détail: «Nous avons le droit d’être informés par le Conseil fédéral avant qu’il ne prenne des décisions définitives», note ainsi Christian Rathgeb (PLR), membre du gouvernement grison et président de la Conférence des gouvernements cantonaux, cité dans la «NZZ am Sonntag». Il ajoute que les cantons veulent voir le Conseil fédéral poursuivre les négociations et qu’il n’y mette pas fin de sa seule initiative.