Bien-être animal : «Une évolution dramatiquement négative de la viande labellisée»

L’association Protection suisse des animaux s’inquiète de voir la consommation totale de viande augmenter, mais celle sous label diminuer.

Les Suisses ne semblent pas motivés à se tourner vers de la viande plus «éthique». Alors que l’attrait général pour le bio est en forte hausse , le constat tiré mardi est amer pour l’association Protection suisse des animaux (PSA): «La part de la viande sous label produite dans le respect des animaux est en recul sur le marché.»

En chiffres: plus de 86 millions d’animaux, dont une large majorité de poulets, ont été abattus en 2021. Sur ce total, 10,4 millions étaient «labellisés», soit 12%, moins qu’en 2020 et qu’en 2019. «Il y a lieu de parler d’une vraie crise du bien-être animal, imputable au manque d’intérêt des fournisseurs et à une baisse de la demande des consommateurs», se désole la PSA, qui parle d’une «évolution dramatiquement négative».